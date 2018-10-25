Россия ждёт международной реакции на арест Вышинского — Захарова

Москва, , 16:21 — REGNUM Россия ожидает более решительного осуждения ареста руководителя РИА Новости Украины Кирилла Вышинского со стороны международного сообщества. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Мы ждём от профильных международных структур и НПО не просто заявлений и очередных коротких сообщений в социальных сетях. Мы ждём того, что эта ситуация будет взята под контроль, что Киеву и киевскому режиму будут регулярно напоминать о его прямых обязанностях, коль скоро люди под ними подписались и киевский режим постоянно декларирует приверженность ценностям, в частности, свободе средств массовой информации, свободе слова и безопасности работы журналистов», — заявила Захарова.

23 октября стало известно о решении Херсонского городского суда оставить под арестом руководителя РИА Новости Украины Кирилла Вышинского до 4 ноября. Она подчеркнула, что под стражей остаётся профессиональный журналист, который был арестован по надуманному обвинению, «по сфабрикованному обвинению в государственной измене».

«Международное сообщество должно повлиять на вопиющее нарушение международных обязательств Украины в сфере средств массовой информации», — указала Захарова.