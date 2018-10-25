Ингушетия: «Можно быть уверенными, что в республике всё будет хорошо»

Магас, , 16:10 — REGNUM В сентябре состоялось подписание соглашения об административной границе между Чечней и Ингушетией. Раньше, после разделения Чечено-Ингушской АССР на два субъекта, между ними не была установлена точная граница. По нынешнему документу, обе республики уступили друг другу по 1890 га каждая. Сделано это было для того, чтобы выровнять границу.

Однако, как ранее сообщало ИА REGNUM, не все жители Ингушетии встретили это решение с пониманием, многим показалось, что Ингушетию при определении границ обделили.

В республике прошел ряд протестных акций с требованием отмены соглашения и проведения референдума по вопросу разделения территорий. Правительство Ингушетии пошло на переговоры с протестующими, был проведен ряд консультаций с жителями республики, представителями ингушского землячества в Москве, сотрудниками администрации президента.

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На данный момент власти республики выдали разрешение на митинг с 31 октября по 2 ноября, в целом ситуацию в республике наблюдатели характеризуют, как спокойную.

«Сегодня уже видно по ситуации в республике, что всё больше людей начинает понимать ту политику информационной открытости, которую проводит Юнус-Бек Евкуров, и начинает ее поддерживать. Та острота и пик недовольства, который наблюдался некоторое время назад, уже прошел и находится на спаде», — заявил журналистам председатель Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств стран СНГ, председатель Общероссийской общественной организации «Ветераны боевых действий России» Александр Ковалев.

«Я думаю, что сейчас продолжение данной политики на протяжении некоторого времени принесет те плоды, которые нужны. Важно, что эта работа приобрела массовый характер — детали соглашения разъясняют молодежи, религиозным деятелям, проходят встречи с научным и экспертным сообществом региона, чтобы они, в свою очередь, тоже к этому подключились, — подчеркнул Александр Ковалев, — Люди всегда привыкли не доверять правительству, но если звучат мнения независимых экспертов, то люди к ним всегда прислушиваются. Поэтому то, что сейчас делается в информационном плане, наверное, самое правильное, что можно было сделать. Людям объяснили, объяснили эксперты всех сторон, независимые эксперты, и сегодня можно быть уверенными, что в республике всё будет хорошо».

«Что касается развития приграничных территорий и республики в целом, то считаю, что должно быть усилено строительство санаторно-курортного сектора, лечебного сектора. Думаю, что республика, обладая такими первозданными природными возможностями, должна полностью максимально использовать всё, чем ее наградила природа. Это главное», — заключил свой комментарий общественный деятель.

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