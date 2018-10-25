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Виталий Шабалатов утвержден в должности воронежского вице-губернатора

Политика

Решение принято на заседании Воронежской облдумы

Воронеж, 25 октября 2018, 16:03 — REGNUM  Виталий Шабалатов утвержден в должности заместителя губернатора Воронежской области решением депутатов областной думы 25 октября, сообщила пресс-служба регионального парламента. За кандидатуру Шабалатова, которую представил губернатор Воронежской области Александр Гусев, депутата проголосовали единогласно.

Сам Виталий Шабалатов в своем обращении обозначил основные задачи, которые он будет решать в долгосрочной перспективе: обеспечение темпов роста социально-экономического развития региона на более высоком уровне, чем в среднем по России, — до 3% в год.

Как сообщало ИА REGNUM, Виталий Шаболатов был назначен на пост исполняющего обязанности заместителя губернатора Воронежской области — первого заместителя председателя правительства региона с 18 октября. В должности он сменил Евгения Юрченко, проработавшего на посту около полугода.

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