Виталий Шабалатов утвержден в должности воронежского вице-губернатора

Воронеж, , 16:03 — REGNUM Виталий Шабалатов утвержден в должности заместителя губернатора Воронежской области решением депутатов областной думы 25 октября, сообщила пресс-служба регионального парламента. За кандидатуру Шабалатова, которую представил губернатор Воронежской области Александр Гусев, депутата проголосовали единогласно.

Сам Виталий Шабалатов в своем обращении обозначил основные задачи, которые он будет решать в долгосрочной перспективе: обеспечение темпов роста социально-экономического развития региона на более высоком уровне, чем в среднем по России, — до 3% в год.

Как сообщало ИА REGNUM, Виталий Шаболатов был назначен на пост исполняющего обязанности заместителя губернатора Воронежской области — первого заместителя председателя правительства региона с 18 октября. В должности он сменил Евгения Юрченко, проработавшего на посту около полугода.