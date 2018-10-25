Предприниматели из Германии выступили против антироссийских санкций

Рим, , 16:01 — REGNUM Европейский союз страдает из-за санкций, введённых в отношении России, и выступает против них. Об этом сегодня, 25 октября, в ходе выступления на XI Евразийском экономическом форуме, который проходит в Вероне, заявил управляющий директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.

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По его словам, санкции — это «глобальные вызовы», с которыми немецким предпринимателям предстоит работать в ближайшие годы.

«Мы с этим абсолютно не согласны, принципиально такие санкции отрицаем», — приводит РИА Новости слова Хармса.

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Бизнес ФРГ призывает Европу защищаться от антироссийских санкций США

Глава комитета отметил, что справиться с этими вызовами получится только с помощью сотрудничества Европейского союза с Россией и ЕАЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, потери от антироссийских санкций несёт не только Россия. Больше всех из стран Евросоюза ограничительные меры ударили по Германии. По словам депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркуса Фронмайера, масштаб от финансовых убытков ФРГ от исполнения антироссийских санкций впечатляет — это 618 млн евро, что составляет 40% всех потерь, которые несут страны-члены ЕС.

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