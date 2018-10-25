Индонезия пересмотрит соглашение о разработке истребителя с Южной Кореей

Джакарта, , 16:25 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии подтвердило, что правительство пересмотрит соглашение с Южной Кореей относительно продолжения совместного проекта разработки истребителя KF-X / IF-X, сообщает Sindonews.

Представитель МИД Индонезии Арманата Насир заявил, что вопрос о развитии совместного проекта фактически был поднят во время встречи президента Индонезии Джоко Видодо и президента Южной Кореи Мун Чже Ина в Сеуле 10−11 сентября 2018 года.

Издание отмечает, что на двусторонней встрече в Сеуле было принято решение продолжить разработку KF-X.

По словам представителя министерства иностранных дел Индонезии, пересмотр сотрудничества с Южной Кореей связан только с технической стороной.

Отвечая на вопрос о приверженности Индонезии судьбе совместного проекта, индонезийский дипломат заявил: «Это то, что мы обсуждаем».

Напомним, в 2014 году стороны договорились о совместном проекте по разработке истребителя, который Южная Корея назвала KF-X, а Индонезия назвала IF-X. Предполагается, что этот проект обойдется в 7,9 млрд долларов США. Индонезия должна выплатить 20% расходов на разработку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Южная Корея намерена продолжить совместный проект по разработке истребителей с Индонезией, хотя Джакарта не выплатила свой взнос в размере 200 млн долларов США.

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