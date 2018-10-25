Владимирский губернатор пристроил экс-депутата в департамент финансов

Владимир, , 15:58 — REGNUM Экс-депутат заксобрания Владимирской области от «Единой России» Максим Васенин получил место в команде нового губернатора и члена ЛДПР Владимира Сипягина. Как сообщила 25 октября пресс-служба администрации региона, Максим Васенин назначен первым заместителем директора департамента финансов.

«С 25 октября 2018 года на должность первого заместителя директора департаментов финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области назначен Максим Васенин. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин», — говорится в сообщении пресс-службы.

Максим Васенин, будучи депутатом от «Единой России», с 2009 по 2018 год возглавлял в заксобрании комитет по бюджетной и налоговой политике.

ИА REGNUM отмечает, что Максим Васенин также баллотировался в заксобрание. Однако из-за невысокого результата «Единой России» ему не хватило мандата. Напомним, что Владимир Сипягин, который по итогам второго тура губернаторских выборов обошёл главу области Светлану Орлову, заявил о намерении сделать владимирскую администрацию многопартийной и коалиционной. Между тем на первом заседании нового созыва заксобрания депутаты приняли закон, который обязывает губернатора согласовывать с депутатами кандидатуры заместителей.

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