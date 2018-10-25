Врио курского губернатора ждёт помощи из Москвы

Курск, , 15:55 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт надеется, что часть его московской команды переедет на работу в Курск. Как сообщил портал «Курск.ТВ», об этом он рассказал на встрече со студентами и молодыми лидерами в Юго-Западном государственном университете.

«Сейчас занимаемся тем, что выбираем себе членов команды. Вы должны понять, что назначение меня сюда было очень неожиданным. У меня есть команда и старших товарищей, и тех, с кем я давно работаю и продвигаюсь по жизни. Безусловно, у меня нет сейчас возможности взять, и чтобы они все встали и поехали в Курск. Костяк команды, наверное, прибудет сюда», — сказал Старовойт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Роман Старовойт был назначен врио курского губернатор после отставки Александра Михайлова 11 октября. Ранее Старовойт был заместителем министра транспорта РФ, а до этого возглавлял Федеральное дорожное агентство.

Читайте ранее в этом сюжете: Неделя без Михайлова: обзор курских СМИ