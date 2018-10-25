В России хотят строже контролировать разрешения на оружие

Москва, , 15:48 — REGNUM Российские власти намерены усилить контроль за выдачей разрешений на оружие. Росгвардия может получить право проверять подлинность необходимых для получения такого разрешения медицинских справок, пишут 25 октября «Известия».

Отмечается, что рабочая группа для анализа и совершенствования законодательства в сфере деятельности частных охранных организаций и контроля за оборотом оружия может появиться при комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Поводом послужила трагедия в Керчи.

Эти сведения подтвердил депутат Александр Хинштейн («Единая Россия»). Он рассказал, что решение о создании комитета будет принято на заседании 25 октября.

Кроме того, меры по предотвращению подобных керченской трагедий поручено обсудить комитетам Совфеда по обороне и конституционному законодательству. До конца осенней сессии они должны доложить о результатах спикеру Валентине Матвиенко.

Хинштейн пояснил, что предлагается, в частности, дать подразделениям лицензионно-разрешительной работы Росгвардии право проверять на подлинность медицинские справки тех, кто желает владеть оружием. Также целесообразно передавать Росгвардии сведения о возникновении у владельцев оружия психических заболеваний или пристрастия к наркотикам.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября 18-летний студент Владислав Росляков совершил нападение на Керченский политехнический колледж, вооружившись ружьем и взрывными устройствами. В результате взрыва и стрельбы погибли 20 человек. Сам нападавший совершил суицид.