В Ираке арестованы боевики ИГИЛ*, которые закладывали мины

Багдад, , 18:01 — REGNUM Разведывательная служба Ирака сообщила о задержании группы террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая закладывала мины в зонах военного конфликта. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», боевиков заманили в ловушку на территории провинции Анбар (столица — г. Эр-Рамади).

Террористы были задержаны с тремя винтовками, биноклями и ручными гранатами.

Во время этой антитеррористической акции было убито несколько представителей служб безопасности, однако точное число пока не называется. Источник уточняет, что ранее, 23 октября, в Ираке был задержан один из главных военных командиров ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на западе от Багдада.