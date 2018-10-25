Госсекретарь при МИД Франции примет участие в франко-белорусской комиссии

Париж, , 15:38 — REGNUM Государственный секретарь при министре иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан отправится в Минск, чтобы принять участие в третьей совместной франко-белорусской комиссии по экономическому сотрудничеству вместе с Олегом Кравченко, заместителем главы МИД Белоруссии, 25−26 октября 2018 года, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Третья франко-белорусская комиссия по совместному экономическому сотрудничеству является важным совещанием по укреплению двусторонних экономических отношений.

Ожидается, что стороны подпишут межправительственное соглашение о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов.

Напомним, торговля между Францией и Белоруссией за последние два года увеличилась на 50%, но уровень двусторонней торговли остается ниже потенциала обеих стран.