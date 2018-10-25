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Госсекретарь при МИД Франции примет участие в франко-белорусской комиссии

Политика

Третья франко-белорусская комиссия по совместному экономическому сотрудничеству пройдет в Минске 25-26 октября 2018 года

Париж, 25 октября 2018, 15:38 — REGNUM  Государственный секретарь при министре иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан отправится в Минск, чтобы принять участие в третьей совместной франко-белорусской комиссии по экономическому сотрудничеству вместе с Олегом Кравченко, заместителем главы МИД Белоруссии, 25−26 октября 2018 года, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Третья франко-белорусская комиссия по совместному экономическому сотрудничеству является важным совещанием по укреплению двусторонних экономических отношений.

Ожидается, что стороны подпишут межправительственное соглашение о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов.

Напомним, торговля между Францией и Белоруссией за последние два года увеличилась на 50%, но уровень двусторонней торговли остается ниже потенциала обеих стран.

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Политическая жизнь Франции
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