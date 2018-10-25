Как в Прибалтике борются за увеличение сил НАТО

Таллин, , 15:25 — REGNUM После Латвии и Литвы пришёл черёд эстонским политикам заявить, что необходимая по правилам НАТО отметка финансирования оборонного бюджета в размере 2% от ВВП — не решает задачи, денег нужно выделять больше, а НАТО просить размещать в Прибалтике как можно больше вооружения и личного состава.

Оппозиционная парламентская Партия реформ обещает удвоить число находящихся в Эстонии военных НАТО, повысить расходы на оборону и продолжать вносить вклад в новые военные возможности, сообщает сегодня, 25 октября, национальный вещатель ERR.

«Безопасность Эстонии является неоспоримым приоритетом для Партии реформ. Эстония не является мостом между Востоком и Западом, мы являемся частью Запада и сильные союзнические отношения в НАТО и партнерство в Евросоюзе имеют для нас жизненно важное значение», — подчеркнула председатель Партии реформ Кая Каллас.

По плану политиков, Эстония должна увеличит свои расходы на оборону до отметки, превышающей 2,5% от ВВП, уже в обозримом будущем.

Дебаты о необходимости увеличения финансирования проходят и в Латвии. Так, премьер-министр Латвии Марис Кучинскис, отвечая на упреки со стороны президента США Дональда Трампа о том, что союзники США по НАТО слишком мало тратят на оборону, подчеркнул, что «Латвия находится среди тех стран, у которых на оборону выделено 2% от ВВП». По его словам, для Латвии не актуален вопрос по увеличению выделяемых средств до 4%, как этого потребовал Трамп, и в Латвии об этом «никто не думает».

«Не вижу необходимости стремиться к новым процентам», — заявил Кучинскис.

В тоже время, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич после саммита НАТО заявил, что Латвия должна вкладывать в развитие своей оборонительной мощи 2,5% от ВВП.

Ринкевич отметил, что пока в Латвии политических дискуссий на эту тему еще не было, но он лично неоднократно предупреждал о необходимости увеличения финансирования обороны Латвии. По его мнению, факт того, что Латвия выполнила свои обязательства и уже выделяет 2% на оборону, не означает, что «теперь можно было бы подумать о направлении финансирования на другие сферы».

В Литве все парламентские партии, кроме Социал-демократической партии Литвы, договорились о повышении уровня финансирования обороны до 2,5% до 2030 года. Кроме того, литовское правительство и президент Даля Грибаускайте регулярно на различных международных мероприятиях как в США, так и в ЕС, просят разместить в Прибалтике как можно больше вооружения, в том числе и системы ПРО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Норвегии сегодня стартовали самые масштабные со времён Холодной войны учения НАТО. В манёврах, которые получили название «Единый трезубец» (Trident Juncture) будет задействованы 50 тыс. военнослужащих, 10 тыс. боевых машин, авиация и флот. Основные участники — страны НАТО, к ним также присоседились Финляндия, Швеция, Украина.