Наследный принц ОАЭ провёл встречу в Абу-Даби с министром финансов США

Абу-Даби, , 19:36 — REGNUM 24 октября наследный принц Абу-Даби Мохаммед бин Зайд аль-Нахайяни заместитель Верховного главнокомандующего Объединенных Арабских Эмиратов приняли у себя министра финансов США Стивена Мнучина. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», во время встречи был обсужден ряд вопросов двусторонних отношений.

В ходе обмена мнений каждая из сторон поделилась своим видением развития сотрудничества между странами. Были исследованы вопросы взаимодействия стран в финансовой сфере и в сфере инвестиций, а также возможности последующей экономической кооперации.

Кроме того, в процессе встречи были обговорены проблемы, имеющие взаимное значение, включая выбор мер по борьбе с коррупцией и «финансовым терроризмом».