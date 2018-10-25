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Наследный принц ОАЭ провёл встречу в Абу-Даби с министром финансов США

Политика

Наследный принц и заместитель Верховного главнокомандующего ОАЭ приняли у себя министра финансов США

Наследный принц ОАЭ провёл встречу в Абу-Даби с министром финансов США
Валерий Дед
Абу-Даби

Абу-Даби, 25 октября 2018, 19:36 — REGNUM  24 октября наследный принц Абу-Даби Мохаммед бин Зайд аль-Нахайяни заместитель Верховного главнокомандующего Объединенных Арабских Эмиратов приняли у себя министра финансов США Стивена Мнучина. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», во время встречи был обсужден ряд вопросов двусторонних отношений.

В ходе обмена мнений каждая из сторон поделилась своим видением развития сотрудничества между странами. Были исследованы вопросы взаимодействия стран в финансовой сфере и в сфере инвестиций, а также возможности последующей экономической кооперации.

Кроме того, в процессе встречи были обговорены проблемы, имеющие взаимное значение, включая выбор мер по борьбе с коррупцией и «финансовым терроризмом».

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Зарубежная хроника
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