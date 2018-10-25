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Премьер-министр Испании: продажа оружия Эр-Рияду выгодна для нас

Политика

Премьер-министр Испании отстоял позицию страны по вопросу необходимости продажи оружия Саудовской Аравии, указав на то, что это действие отвечает интересам Мадрида

Мадрид, 25 октября 2018, 15:47 — REGNUM  Премьер-министр Испании Педро Санчес сумел отстоять позицию Мадрида по вопросу необходимости продажи оружия Королевству Саудовская Аравия. Он указал на то, что данное действие отвечает интересам страны. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, данное заявление было сделано во время обращения Санчеса к парламенту Испании.

Премьер-министр также отметил, что одной из причин поставки оружия Эр-Рияду является высокий уровень безработицы в Испании.

Испанская государственная компания «Навантия», специализирующаяся на строительстве судов, подписала сделку с Саудовской Аравией суммой на 1,8 миллиардов долларов и обязалась предоставить королевству пять военных кораблей.

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Зарубежная хроника
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