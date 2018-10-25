Эксперт анонсировал провал националистов на выборах на Украине

Киев, , 15:20 — REGNUM На Украине националистические силы так и не заручились поддержкой населения. Об этом свидетельствуют низкие рейтинги их лидеров. Об этом 25 октября написал на своей странице в Фейсбук директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв, подводя политические итоги октября-2018 года.

«Националистический фланг в поисках рейтингового лидера, но безуспешно. Пока националисты хороши в своей стихии — массовые марши на 14 октября, но электорального лидера до сих пор не вырастили. Шаг «Свободы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с выдвижением Кошулинского вместо Тягнибока — это просто электоральный маневр, а не стратегия. 1% у «кандидата-новобранца» Кошулинского не так страшен, как у Тягнибока», — отметил Карасёв.

Он допускает, что во второй тур президентских выборов выйдет действующий президент Пётр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«На выборах будет большое количество кандидатов, которые политически, технически своим участием будут способствовать выходу Порошенко во второй тур. Тимошенко же гарантированно выходит во второй тур… Избирательная кампания де-факто стартовала. Позиционно и публично вошли в режим активной президентской гонки Порошенко и Тимошенко. Порошенко строит свою кампанию по формуле идентичности (язык+армия+церковь) плюс общение с людьми по-президентски (участие в праздниках городов, других публичных мероприятиях). Тимошенко главный акцент делает на проблемах экономики плюс массовые встречи с людьми в регионах (выступления на площадях). Этим лидер Батькивщины компенсирует свое слабое представительство на телевидении», — считает Карасёв.

При этом он отмечает, что негатив от повышения цен на газ «ложится» на Порошенко.

«Повышение цены на газ стало топ-темой октября. Маневр Гройсмана с повышением тарифа на газ стал удачным — подлил масло в огонь для всех кандидатов. Премьер тянул с повышением цены два года, так как не хотел стать камикадзе, как Яценюк. Сейчас он как бы остается в стороне, а негатив от повышения ложится на Порошенко. А после президентских и парламентских выборов он и так не будет премьером», — добавил Карасёв.

Он также заметил, что представители бывшей власти так и не смогли выдвинуть единого кандидата на пост президента.

«Объединительные процессы в условном сегменте представителей от бывшей власти — Бойко, Вилкул, Рабинович, Мураев — пока «в процессе». Нет единого кандидата даже от Оппозиционного блока, а Мураев ушел из партии «За життя» и делает свой проект «Наши». Нет внутрипартийного единства, малы шансы на выдвижение единого кандидата. Такой кандидатский разнобой будет только демобилизовать традиционно дисциплинированного избирателя юга и востока», — предупредил Карасев.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса Социологической группы «Рейтинг», в сентябре лидером электоральных симпатий является лидер «Батькивщины» Тимошенко. За нее готовы проголосовать 13,2% опрошенных. На втором месте — шоумен Владимир Зеленский (7,8%), у Петра Порошенко — 6,8% голосов. На 0,2% меньше рейтинг — у лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко. При этом поддержка Тимошенко равномерна во всех макрорегионах с акцентом на центр. Зеленского больше поддерживают в центре и на юге, Порошенко и Гриценко — на западе.