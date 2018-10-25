В Центральноафриканской Республике был создан специальный уголовный суд

Банги, , 19:11 — REGNUM В Центральноафриканской Республике был официально учрежден специальный уголовный суд, который будет заниматься преступлениями, совершенными в стране.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, первая сессия учреждённого суда состоялась 22 октября во главе с 13 судьями от Центральноафриканской Республики и 12 — от международного сообщества. Их задача состоит в расследовании дел о преступлениях, связанных с нарушением прав человека и международного гуманитарного права, которые были совершены в стране с 2003 года.

В последние месяцы президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера обвинял группы боевиков в нападении на миротворцев ООН (Организация Объединенных Наций) в столице страны, городе Банги.

Президент ЦАР (Центральноафриканская Республика) отметил, что данные группировки совершают налеты, в результате которых многие люди были захвачены в плен.

Как подчеркнул Фостен-Арканж Туадера, беспорядки в Центральноафриканской Республике стали причиной смерти сотни мирных жителей и миграции тысячи людей из страны.