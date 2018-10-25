Оппозиция Зимбабве просит создать переходное правительство

Хараре, , 18:40 — REGNUM Лидер оппозиции Зимбабве Нельсон Чамиса призвал к созданию переходного правительства для урегулирования экономического и политического кризисов в стране.

По информации новостного агентства Deutsche Welle Kiswahili, дефицит иностранной валюты в Зимбабве в последние недели привел к серьезному экономическому кризису с поставками нефти, продовольствия и фармацевтических препаратов.

Как считает Чамиса, 40-летний политический деятель, лидер партии «Движения за Демократические Преобразования» (MDC), первый шаг на пути урегулирования ситуации в стране — начать политические дискуссии.

Напомним, что Чамиса проиграл президентские выборы, проходившие 30 июля этого года, Эммерсону Мнангагве.