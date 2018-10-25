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Песков рассказал, что происходит с антикоррупционной системой в РФ

Политика

Она развивается

Песков рассказал, что происходит с антикоррупционной системой в РФ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Москва, 25 октября 2018, 15:24 — REGNUM  Российская антикоррупционная система постоянно совершенствуется. Об этом сообщил 25 октября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Частью этого процесса является законопроект, позволяющий прокуратуре запрашивать информацию о зарубежных счетах чиновников. По мере развития проявляются недочеты системы противодействия коррупции, отметил он.

Предлагаемый закон распространяется только на государственных служащих, которым запрещено иметь счета за рубежом в силу занимаемой должности.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение в Государственную думу законопроект, наделяющий Генпрокуратуру РФ полномочиями по взаимодействию с компетентными органами других государств при проверках соблюдения антикоррупционного законодательства российскими чиновниками.

Так, чиновников смогут проверить на возможное открытие счетов и хранение средств в зарубежных банках.

Читайте ранее в этом сюжете: Генпрокуратура займётся поиском счетов российских чиновников за рубежом

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Коррупция и борьба с ней
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