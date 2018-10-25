Имран Хан призвал провести переговоры с Индией после парламентских выборов

Исламабад, , 19:24 — REGNUM Во время своей речи на конференции по вопросам инвестиций, которая состоялась в Саудовской Аравии, премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал к проведению мирных переговоров с Индией после того, как там завершатся выборы в нижнюю палату парламента. Инициатива была выдвинута на фоне отказа Индии провести встречу министров иностранных дел двух стран на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», такой шаг со стороны пакистанского руководства обусловлен тем, что для укрепления финансового положения страна остро нуждается в инвестициях со стороны дружественных государств, включая Саудовскую Аравию.

Кроме того, в своей речи Имран Хан отметил, что Пакистан ведет переговоры с Международным Валютным Фондом по поводу разработки мер вывода экономики страны из кризисной ситуации.