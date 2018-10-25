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Пакистан обвинил Индию в несоблюдении международных соглашений

Политика

Пакистан выдвинул обвинения против Индии в отношении несоблюдения договора о разделении водного бассейна реки Инд, заключенного между двумя странами в 1960 году

Исламабад, 25 октября 2018, 16:32 — REGNUM  После того как пакистанским официальным представителям было отказано в посещении двух гидроэлектростанций в штате Джамму и Кашмир (Джамму/Сринагар), Пакистан выступил с обвинением в отношении Индии по поводу несоблюдения договора о разделении водного бассейна реки Инд, заключенного между двумя странами в 1960 году.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», представитель Пакистана в постоянной индо-пакистанской комиссии по вопросам водного бассейна реки Инд Суэд Мехр Али Шах заявил, что по итогу переговоров, прошедших с 29 по 30 августа 2018 года, его индийский коллега обещал организовать визит на гидроэлектростанции Калани и Пакал Дул в Джамму и Кашмир (Джамму/Сринагар). Сначала визит был отложен до середины октября 2018 года в виду проведения местных выборов, но в итоге так и не состоялся.

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Зарубежная хроника
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