Пакистан обвинил Индию в несоблюдении международных соглашений

Исламабад, , 16:32 — REGNUM После того как пакистанским официальным представителям было отказано в посещении двух гидроэлектростанций в штате Джамму и Кашмир (Джамму/Сринагар), Пакистан выступил с обвинением в отношении Индии по поводу несоблюдения договора о разделении водного бассейна реки Инд, заключенного между двумя странами в 1960 году.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», представитель Пакистана в постоянной индо-пакистанской комиссии по вопросам водного бассейна реки Инд Суэд Мехр Али Шах заявил, что по итогу переговоров, прошедших с 29 по 30 августа 2018 года, его индийский коллега обещал организовать визит на гидроэлектростанции Калани и Пакал Дул в Джамму и Кашмир (Джамму/Сринагар). Сначала визит был отложен до середины октября 2018 года в виду проведения местных выборов, но в итоге так и не состоялся.