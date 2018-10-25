Четверг, 25 Октября 2018 года
17:06:58 МСК

Данные о роли США в атаке дронов на Хмеймим в Кремле назвали тревожными

Политика

Не исключено, что эту ситуация российский лидер обсудит со своим американским коллегой

Данные о роли США в атаке дронов на Хмеймим в Кремле назвали тревожными
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Слежка

Москва, 25 октября 2018, 15:13 — REGNUM  Сообщения о непосредственном участии самолёта-разведчика США в массовой атаке беспилотных летательных аппаратов на российскую аваиабазу Хмеймим в Сирии может иметь политические последствия. Такой исход ситуации не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Читайте также: В Минобороны раскрыли, чья рука управляла атаковавшими Хмеймим дронами

Официальный представитель Кремля также допустил вероятность обсуждения этой темы президентом России Владимиром Путиным с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Тем не менее, отметил Песков, детали происшествия могут раскрывать только военные.

«Это очень тревожные данные. Безусловно, здесь ни у кого не должно быть сомнений, что соответствующие выводы и соответствующий анализ будет проведён нашими военными», — уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил о том, что во время одной из массированных атак беспилотников на базу Хмеймим в Сирии управление дронами осуществлялось с самолёт-разведчика США Poseidon-8. При этом не уточнялось, когда именно произошла атака.

Читайте ранее в этом сюжете: Стало известно месторасположения поставленных Россией в Сирию С-300

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Участие США в войне в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить