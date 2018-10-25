Данные о роли США в атаке дронов на Хмеймим в Кремле назвали тревожными

Москва, , 15:13 — REGNUM Сообщения о непосредственном участии самолёта-разведчика США в массовой атаке беспилотных летательных аппаратов на российскую аваиабазу Хмеймим в Сирии может иметь политические последствия. Такой исход ситуации не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля также допустил вероятность обсуждения этой темы президентом России Владимиром Путиным с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Тем не менее, отметил Песков, детали происшествия могут раскрывать только военные.

«Это очень тревожные данные. Безусловно, здесь ни у кого не должно быть сомнений, что соответствующие выводы и соответствующий анализ будет проведён нашими военными», — уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил о том, что во время одной из массированных атак беспилотников на базу Хмеймим в Сирии управление дронами осуществлялось с самолёт-разведчика США Poseidon-8. При этом не уточнялось, когда именно произошла атака.

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