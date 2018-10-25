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Пакистан отверг обвинения президента Афганистана в организации теракта

Политика

Пакистан отверг обвинения президента Афганистана, который заявил, что за резонансной атакой в Кандагаре стоит Исламабад

Исламабад, 25 октября 2018, 18:21 — REGNUM  Министерство иностранных дел Пакистана опубликовало специальное заявление, отрицающее причастность страны к организации нападения на совещание высокопоставленных силовиков в Кандагаре 18 октября.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что атака в Кандагаре была спланирована Пакистаном, и потребовал выдать всех виновных афганскому правосудию. Пакистанский МИД отметил, что афганский президент не предоставил каких-либо доказательств причастности Исламабада к атаке, а также призвал Кабул к совместному расследованию произошедшего, как это предписывает «Афганско-пакистанский план действий ради мира и стабильности».

В ходе атаки 18 октября 2018 года в Кандагаре во время совещания в укрепленном бункере погиб начальник полиции Кандагара генерал Абдул Разик. Американский бригадный генерал Джеффри Смайли был ранен.

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Зарубежная хроника
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