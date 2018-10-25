Майк Помпео: Пакистан должен бороться с терроризмом в Афганистане

Исламабад, , 15:49 — REGNUM В своем заявлении по поводу парламентских выборов в Афганистане госсекретарь США Майк Помпео особенно подчеркнул роль Пакистана в борьбе за мир в стране.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Майк Помпео заявил, что США ожидают от Пакистана, что тот не будет укрывать террористов на своей западной границе. По словам госсекретаря, «Пакистан ответит за свои действия, если не сделает этого, если не будет честно прилагать все усилия». С точки зрения Государственного Департамента США, Пакистан должен бороться за мир в Афганистане, а не «предоставлять убежища для бойцов Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Сети Хаккани».

В начале сентября Пентагон отказался предоставить Пакистану помощь в размере 300 миллионов долларов, сославшись на то, что страна прилагает недостаточно усилий в борьбе с терроризмом.