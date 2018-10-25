Четверг, 25 Октября 2018 года
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Саудовская Аравия выделяет Пакистану кредит в 6 млрд долларов на 1 год

Политика

Саудовская Аравия согласилась предоставить Пакистану кредит в размере 3 миллиардов долларов на год для выравнивания дефицита платежного баланса. Также королевство предоставит «нефтяной кредит» еще на 3 миллиарда долларов

Исламабад, 25 октября 2018, 17:34 — REGNUM  Визит премьер-министра Пакистана Имран Хана в Эр-Рияд увенчался крупным успехом: Саудовская Аравия предоставит Исламабаду два кредита для спасения экономики. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV со ссылкой на министерство иностранных дел Пакистана, договоренность о финансовой помощи была достигнута в ходе встречи Имран Хана с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом.

Саудовская Аравия согласилась предоставить Пакистану кредит на сумму 3 миллиарда долларов для покрытия дефицита платежного баланса. Кроме того, еще один кредит в размере 3 миллиардов будет потрачен Пакистаном на поставки нефти из Саудовской Аравии. Срок обоих кредитов составляет 1 год.

Для Пакистана оба кредита имеют большое значение, так как именно от них будет зависеть устойчивость правительства.

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Зарубежная хроника
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