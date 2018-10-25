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В Кремле прокомментировали сообщения о «прослушке» телефона Трампа

Политика

Материал The New York Times о якобы имевшем место прослушивании телефона американского лидера должны прокомментировать в самом издании, сказал Песков

Москва, 25 октября 2018, 15:05 — REGNUM  В Кремле к сообщениям американских СМИ о «прослушке» телефона президента США Дональда Трампа разведками России и Китая относятся с юмором. Об этом 25 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, материал The New York Times о якобы имевшем место прослушивании телефона американского лидера должны прокомментировать в самом издании.

«В целом, конечно, к таким публикациям мы относимся уже с юмором», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в отношениях лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина чувствуется дефицит диалога.

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Российско-американские отношения
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