Представители 36 стран присоединились к «Друзьям Крыма»

Ялта, Крым, , 15:06 — REGNUM Более 150 человек из 36 стран мира вошли в международную ассоциацию «Друзья Крыма» с 2017 года. Об этом рассказал на конференции «Крым в современном международном контексте» в Ялте директор делового и культурного центра Крыма Ярослав Иванченко.

За год, прошедший после основания ассоциации, к ней присоединились представители 36 стран, среди которых участники из Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Германии, Греции, Израиля, Индии, Ирана, Италии, Китая, Литвы, Норвегии, Палестины, Сербии, Сирии, США, Турции, Украины, Франции, Чехии, Швейцарии, Японии и других стран, пояснил он.

В 14 странах в этом году появились национальные клубы друзей Крыма. В их числе Абхазия, Израиль, Китай, Сирия, Бельгия. В ряде стран клубы появятся в ближайшее время.

Международная ассоциация «Друзья Крыма» была учреждена в Ливадийском дворце Ялты в 2017 году. Участники приняли декларацию о необходимости восстановления нормальных отношений российского региона со странами мира.

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