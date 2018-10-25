Рязанские чиновники не видели повышения зарплат 13 лет — губернатор

Рязань, , 15:03 — REGNUM В Рязанской области зарплаты чиновников станут выше в среднем на 15,6%. Как сообщил на пресс-конференции 25 октября губернатор Николай Любимов, повышения зарплат не было примерно 13 лет. При этом финансирование увеличено не будет, так как в органах власти идет масштабное сокращение.

Постановление, согласно которому зарплаты вырастут, было опубликовано 24 октября. Его подписал вице-губернатор Игорь Греков. Повышение затронет всех, кто занимает должности в органах власти. В частности, по подсчетам региональных журналистов, поощрение самого губернатора увеличится в полтора раза, вице-губернатора — на 43%, а заместителей — на 48%. Увеличение зарплат планируется с 1 января 2019 года.

«У госслужащих не поднималась зарплата 13 лет. На оставшихся людей увеличивается нагрузка, повышается спрос в связи с цифровизацией экономики. Главное, что повышение зарплаты не повлечет к увеличению расходов на чиновников», — цитирует губернатора RZN.Info.

При этом, по словам губернатора, уже сейчас сокращено 10% чиновников. В ближайшее время ожидается сокращение еще 41 человека.

ИА REGNUM отмечает, что, согласно декларации о доходах, в 2017 году губернатор Рязанской области Николай Любимов заработал 5,5 млн рублей. Его супруга отчиталась о доходе в 3 млн рублей.