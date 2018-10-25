Правительство Южной Кореи объявило антикризисные меры

Сеул, , 16:08 — REGNUM Правительство Республики Корея объявило о введении очередных мер, направленных на борьбу с безработицей и стимулирование экономического роста. В планах — создать 59 000 рабочих мест и снизить топливный налог на 15%, сообщает южнокорейский новостной портал KBS.

Об этом на совещании правительства 24 октября заявил вице-премьер и министр финансов Ким Дон Ён. Политика правительства направлена на поддержку рабочего класса и владельцев малого бизнеса, которые страдают от значительного повышения цен на топливо. Снижение налога приведёт к потере правительством доходов с ноября по май 2019 в размере 2 миллиардов долларов, однако снизит стоимость литра бензина на 7% и позволит сэкономить на заправке, например, небольшого седана около 130 долларов в месяц. Стоимость литра дизельного топлива также снизится на 6%.

В то же время, правительство создаёт 59 тысяч новых рабочих мест и предоставит возможности для бесплатной переподготовки 35 тысячам безработных. Также большой акцент будет сделан на снижении безработицы среди молодёжи с помощью оплачиваемых стажировок. На эти цели планируется потратить около 13,5 миллиардов долларов.