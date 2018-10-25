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Премьер-министр Индии Нарендра Моди получил премию мира Южной Кореи

Политика

Главным вкладом премьера Индии считают его усилия в области экономики

Сеул, 25 октября 2018, 19:32 — REGNUM  Премьер-министр Индии Нарендра Моди был признан победителем Сеульской премии мира за его вклад в области экономики. Основной заслугой премьера считают достижение больших темпов экономического роста Индии и улучшение жизненных условий десятков миллионов индийцев, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Кроме того, организаторы премии отметили его достижения в поддержании мира с помощью развития сотрудничества с другими странами и активной дипломатической деятельности.

Сеульская премия мира была учреждена в 1990 году; её присуждают за значительные заслуги по поддержанию мира на Земле. В разные годы премии удостаивались бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, канцлер Германии Ангела Меркель и бывший госсекретарь США Джордж Пратт Шульц.

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Зарубежная хроника
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