Правительство РФ выступило за ужесточение наказания за побег с места ДТП

Москва, , 14:56 — REGNUM В России планируется ужесточить наказание для автомобилистов, которые скрылись с места дорожно-транспортной аварии, с места ДТП, повлекшей тяжкие последствия. Соответствующие проекты законов были одобрены на сегодняшнем заседании правительства РФ. Об этом сообщается на сайте высшего исполнительного органа госвласти 25 октября.

Читайте также: Сбежавших с места ДТП водителей могут приравнять к пьяным лихачам

«Административная ответственность должна наступать только в том случае, если водитель уехал с места ДТП, где не было жертв. Это, напомню, ведёт к лишению прав или к административному аресту. Во всех прочих случаях предполагается применение более строгой ответственности, то есть уголовной», — подчеркнул председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Премьер-министр отметил, что в этих случаях невозможно точно установить, был водитель в состоянии опьянения или нет. Поэтому, согласно действующим нормам УК, «его автоматически считают трезвым, что позволяет уйти от более сурового наказания».

Законопроект принят и одобрен для внесения в Госдуму РФ.

Также в сюжете: В РФ стало проще вернуть права после лишения за пьяную езду

Как сообщало ИА REGNUM, текст законопроекта, который правительство РФ готовится внести на рассмотрение в Госдуму РФ, был опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов в июле 2018 года. Согласно документу, автомобилистов, скрывающихся с места аварии, предлагается привлекать к уголовной ответственности так же, как и пьяных лихачей.

Читайте ранее в этом сюжете: Ужесточение санкций за езду «подшофе»: есть ли смысл в новых поправках?