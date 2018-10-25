США обсудят с КНДР договор об окончании войны и инспекцию ядерного полигона

Пхеньян, , 15:51 — REGNUM США проведут переговоры с КНДР по вопросу проведения международной инспекции закрытого ядерного полигона Пхунгери и подписания декларации об окончании Корейской войны. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Ранее в ходе встречи с госсекретарём США Майклом Помпео лидер Северной Кореи Ким Чен Ын дал согласие на инспекцию полигона, чтобы подтвердить его окончательное уничтожение. В то же время КНДР требует от США сделать встречный шаг и подписать декларацию об окончании Корейской войны 1950−1953 годов. Формально США в войне не участвовали, однако американские военные составляли бóльшую часть сил ООН, а также осуществляли командование.

Также агентство сообщает, что Майкл Помпео намеревается провести встречу с представителями КНДР уже на следующей неделе, чтобы обсудить ряд актуальных вопросов и подготовку ко второму саммиту Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.