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Глава Омской области предложил перевести муниципальный транспорт на метан

Политика

Об этом он заявил на очередном пленарном заседании законодательного собрания Омской области

Глава Омской области предложил перевести муниципальный транспорт на метан
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Автобус

Омск, 25 октября 2018, 14:54 — REGNUM  Глава Омской области Александр Бурков считает, что муниципальный транспорт необходимо перевести на метан. С таким предложением он выступил сегодня, 25 октября, в своём бюджетном послании законодательному собранию региона.

«Считаю, что в целях улучшения экологической обстановки и экономии бюджетных средств необходимо рассмотреть возможность перехода муниципального транспорта на метан. Поручаю минпрому и администрации города Омска подготовить предложения по данной теме», — цитирует BK55.ru Буркова, который дал соответствующее распоряжение.

Бурков рассказал, что для омского муниципального транспорта год был непростым, в том числе обострились некоторые проблемы, но тем не менее, по словам гебернатора, кризис удалось преодолеть. Так, при поддержке правительства региона на 50% обновился автопарк Омска, также заключены договоры на приобретение в лизинг 220 единиц техники до конца года, из которых 100 автобусов уже вышли на маршруты.

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