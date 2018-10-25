Глава Омской области предложил перевести муниципальный транспорт на метан

Омск, , 14:54 — REGNUM Глава Омской области Александр Бурков считает, что муниципальный транспорт необходимо перевести на метан. С таким предложением он выступил сегодня, 25 октября, в своём бюджетном послании законодательному собранию региона.

«Считаю, что в целях улучшения экологической обстановки и экономии бюджетных средств необходимо рассмотреть возможность перехода муниципального транспорта на метан. Поручаю минпрому и администрации города Омска подготовить предложения по данной теме», — цитирует BK55.ru Буркова, который дал соответствующее распоряжение.

Бурков рассказал, что для омского муниципального транспорта год был непростым, в том числе обострились некоторые проблемы, но тем не менее, по словам гебернатора, кризис удалось преодолеть. Так, при поддержке правительства региона на 50% обновился автопарк Омска, также заключены договоры на приобретение в лизинг 220 единиц техники до конца года, из которых 100 автобусов уже вышли на маршруты.