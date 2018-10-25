Южная Корея насторожена планами Трампа выйти из договора РСМД

Сеул, , 17:31 — REGNUM Правительство Республики Корея настороженно относится к планам президента США Дональда Трампа выйти из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Главную озабоченность вызывает возможность начала новой гонки вооружений и обострение ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Южная Корея опасается, что США в рамках своего противостояния с Китаем начнут наращивать военную мощь и ядерный потенциал, и, так как Республика Корея является союзником США, она может оказаться непосредственным участником потенциального конфликта.

ДРСМД был подписан между СССР и США в 1987 году, и по нему ликвидировался целый класс баллистических ракет с ядерной боевой частью дальностью от 500 до 5500 километров.