Казахстан и ОАЭ обсудили вопросы военного сотрудничества

Астана, , 14:57 — REGNUM Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев и военный атташе при посольстве ОАЭ бригадный генерал Рашед Аль-Мехрази обсудили текущие вопросы двустороннего военного сотрудничества, сообщили 25 октября в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

На встрече, которая прошла в Астане, присутствовал также посол ОАЭ в Казахстане Мохаммад Альджабер. О деталях переговоров в оборонном ведомстве Казахстана не сообщили.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября 2017 года военная делегация Казахстана посетила ОАЭ в рамках 15-й международной выставки Dubai Airshow 2017. В ходе поездки состоялась встреча с министром по делам обороны ОАЭ Мухаммедом бен Ахмедом аль Бауарди.

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