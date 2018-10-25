Четверг, 25 Октября 2018 года
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Министерство финансов Японии призвало к сокращению затрат на оборону

Политика

Министерство финансов Японии потребовало сократить расходы на оборону в течение следующих пяти лет

Токио, 25 октября 2018, 16:35 — REGNUM  Министерство финансов Японии призвало министерство обороны к более экономичным закупкам военной техники, такой как эсминцы или истребители. Министерство попросило сократить расходы в течение следующих пяти лет на 9 миллиардов долларов США и включить это в бюджетную программу, которая будет представлена кабинетом министров к концу года.

По сообщению японского информагентства «Асахи» от 24 октября, министерство стремится «умерить» запросы на оборонный бюджет, достигшие рекордного уровня в 27 миллиардов долларов из-за развертывания новой системы ПРО. Это требование объясняется необходимостью увеличения расходов на социальное обеспечение в условиях «стареющего населения».

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Зарубежная хроника
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