Министерство финансов Японии призвало к сокращению затрат на оборону

Токио, , 16:35 — REGNUM Министерство финансов Японии призвало министерство обороны к более экономичным закупкам военной техники, такой как эсминцы или истребители. Министерство попросило сократить расходы в течение следующих пяти лет на 9 миллиардов долларов США и включить это в бюджетную программу, которая будет представлена кабинетом министров к концу года.

По сообщению японского информагентства «Асахи» от 24 октября, министерство стремится «умерить» запросы на оборонный бюджет, достигшие рекордного уровня в 27 миллиардов долларов из-за развертывания новой системы ПРО. Это требование объясняется необходимостью увеличения расходов на социальное обеспечение в условиях «стареющего населения».