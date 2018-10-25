Абэ: мы должны стремиться в будущее, как это делали во времена Мэйдзи

Токио, , 18:10 — REGNUM В рамках японского правительства прошла церемония, посвященная 150-летию Реставрации Мэйдзи. В своем выступлении премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил, что Японии и сейчас есть чему поучиться у «реставраторов» XIX века.

По информации японского информагентства «Джиджи», Реставрация Мэйдзи началась в 1888 году и продолжалась вплоть до 1912 года. Тогда реформы помогли Японии превратиться из отсталой аграрной страны в одно из ведущих государств мира.

«Реставрация Мэйдзи сделала первый шаг к современной государственности и заложила основы экономической, политической и социальной систем страны. Следуя по стопам реформаторов Мэйдзи, мы преодолеем все трудности и откроем путь к будущему», — подчеркнул Абэ в ходе своей пламенной речи.