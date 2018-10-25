Франция: Кастанер и Бланке соберут комитет по борьбе с насилием в школах

Париж, , 14:52 — REGNUM Министр образования Франции Жан-Мишель Бланке и глава МВД Франции Кристоф Кастанер соберут «стратегический комитет» 26 октября 2018 года по поводу инцидента в школе, когда подросток угрожал своему учителю расправой, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что эти меры направлены на создание плана действий после того, как в социальных сетях распространился ролик, где ученик угрожает своему преподавателю игрушечным оружием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон попросил принять «все меры», чтобы подобные случаи больше не повторялись. После этого тысячи учителей в соцсетях поделились своим опытом школьного насилия.

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