Президент Эфиопии провел переговоры с премьер-министром Дании

Копенгаген, , 19:44 — REGNUM Президент Эфиопии Муляту Тешоме провел переговоры с премьер-министром Дании Ларсом Расмуссеном, в рамках своей поездки в столицу Дании для участия в конференции P4G (программы по экологическому развитию стран, по устойчивому развития до 2030 года). На встрече стороны обменялись мнениями по поводу сложившихся эфиопо-дастких двусторонних отношений, сообщает эфиопское информационное агентство The Ethiopian Herald.

Муляту Тешоме отметил на переговорах, что Эфиопия очень ценит ту поддержку, которую оказывает стране Дания по программам снижения уровня бедности, развития сельского хозяйства, а также контроля за изменением климата. Также президент призвал лидера Дании стимулировать датских инвесторов вкладывать свой капитал в развитие эфиопской экономики, что позволит странам наладить еще более тесные экономические связи.

Премьер Дании сообщил, что в ближайшее время в Эфиопию отправится делегация датских правительственных чиновников, а также представителей деловых кругов, среди которых должностные лица крупной логистической компании Maersk. Также Расмуссен отметил, что правительство Дании в свою очередь наблюдает появляющийся у датских бизнесменов интерес к инвестициям в Африку, в том числе и Эфиопию.