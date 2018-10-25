В Дагестане лишились мандатов двое депутатов Народного собрания

Махачкала, , 14:43 — REGNUM Находящиеся под стражей депутаты Народного собрания Дагестана Магомед Махачев и Магомед Сулейманов досрочно лишены своих кресел. Полномочия Махачева прекращены из-за того, что он не принял участие в трех заседаниях парламента. Сулейманов сам подал заявление о прекращении полномочий, пишет 25 октября «Черновик».

Напомним, бывший руководитель главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомед Махачев был задержан 2 августа 2018 года. По версии следствия, он создал преступную группу, которая за взятки устанавливала липовые инвалидности жителям Дагестана. Число таких граждан только в 2017 году составило более 300.

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Руководитель территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомед Сулейманов был задержан в августе 2018 года. Следствие полагает, что Сулейманов руководил преступной группой, участники которой предоставляли медицинским учреждениям поддельные документы. В результате фонд получал деньги за медицинские услуги, которые якобы были оказаны. За восемь лет — с 2010 по 2018 годы — добычей злоумышленников стали более 210 млн рублей.

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Под стражей находится ещё один депутат Народного собрания Дагестана Раджаб Абдулатипов. Он также проходит по уголовному делу о лже-инвалидах. Однако его дальнейшая судьба в парламенте республики пока не определена.

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