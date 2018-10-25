Нетаньяху отказывается от досрочных выборов из-за опасения «заговора»?

Иерусалим, , 18:37 — REGNUM В политических кругах Израиля разразился переполох: он связан с предполагаемым отказом премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху от проведения досрочных выборов. Израильское информационное агентство Israel HaYom заявило в одной из своих статей, что Нетаньяху опасается заговора со стороны президента Израиля Рувена Ривлина.

По мнению журналистов, Нетаньяху опасается, что по итогам выборов Ривлин может предоставить право формирования коалиции кому-то другому. Таким образом, авторитет Нетаньяху и его пребывание на посту в качестве главы правительства будут подвергнуты сомнению.

В предполагаемом «заговоре» оказался также замешан однопартиец Нетаньяху Гидеон Саар, претендующий на пост главы партии «Ликуд». Израильские СМИ заявляют о том, что Саар якобы уговаривает Ривлина не давать Нетаньяху право формирования правительственной коалиции.

Однако и Ривлин, и Саар решительно отвергают заявления журналистов. Президент Израиля заявил, что статья Israel HaYom является «ни на чем основанной паранойей», отметив, что «ни намерений, ни реальных действий в данном направлении нет и не было».