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Израиль поставит Индии оружия почти на $800 млн

Политика

Индия получит от Израиля новейшие ракетные комплексы

Иерусалим, 25 октября 2018, 17:47 — REGNUM  Израильский концерн «Таасия Авирит» («Авиационная промышленность») заключил сделку с Индией о поставках зенитно-ракетного комплекса «Барак-8». По сообщениям израильского информационного агентства Israel HaYom сумма сделки составила $777 млн.

Руководство оборонного концерна сообщает, что Индия получит от Израиля морскую версию системы ПВО «Барак-8». Система представляет собой комплекс, способный обнаруживать и поражать воздушные цели противника. «Барак-8» сочетает в себе самые передовые технологии в области оборонной промышленности.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман уже прокомментировал заключение сделки, отметив что «вложения в безопасность — это инвестиции, а не расходы». Либерман также подчеркнул необходимость поддержки и дальнейшего развития концерна «Таасия Авирит».

Стоит отметить, что система «Барак-8» успешно продается на мировом рынке. Общий доход с продажи комплекса составляет более $6 млрд. На сегодняшний день система используется вооруженными силами Сингапура, Тайваня и Венесуэлы.

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Зарубежная хроника
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