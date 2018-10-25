Израиль поставит Индии оружия почти на $800 млн

Иерусалим, , 17:47 — REGNUM Израильский концерн «Таасия Авирит» («Авиационная промышленность») заключил сделку с Индией о поставках зенитно-ракетного комплекса «Барак-8». По сообщениям израильского информационного агентства Israel HaYom сумма сделки составила $777 млн.

Руководство оборонного концерна сообщает, что Индия получит от Израиля морскую версию системы ПВО «Барак-8». Система представляет собой комплекс, способный обнаруживать и поражать воздушные цели противника. «Барак-8» сочетает в себе самые передовые технологии в области оборонной промышленности.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман уже прокомментировал заключение сделки, отметив что «вложения в безопасность — это инвестиции, а не расходы». Либерман также подчеркнул необходимость поддержки и дальнейшего развития концерна «Таасия Авирит».

Стоит отметить, что система «Барак-8» успешно продается на мировом рынке. Общий доход с продажи комплекса составляет более $6 млрд. На сегодняшний день система используется вооруженными силами Сингапура, Тайваня и Венесуэлы.