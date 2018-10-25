Новым послом Израиля на Украине стал ортодоксальный раввин

Иерусалим, , 16:05 — REGNUM К своим обязанностям приступил новый посол государства Израиль на Украине. Им стал ортодоксальный раввин Йоэль Лион из города Маале-Адумим в Иудее. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, Лион стал первым в истории Израиля ультраортодоксальным евреем на посту чрезвычайного и полномочного посла.

Йоэль Лион официально заступил на новый пост после вручения верительных грамот президенту Украины Петру Порошенко. По окончании торжественной церемонии посол с супругой посетили Бабий Яр. Лион пояснил, что бабушка и дедушка его матери погибли на территории Украины во время Холокоста.

Как сообщают в израильском МИДе, новый посол на Украине владеет не только русским, который он выучил самостоятельно, но также ивритом, английским, французским, немецким и идишем. Ранее Йоэль Лион занимал пост генерального консула в Монреале и политического советника посольства Израиля в Берлине.