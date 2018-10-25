Последний раунд мирных переговоров в Бурунди сорван

Бужумбура, , 16:50 — REGNUM Переговоры между представителями оппозиции Бурунди и официальными представителями властей, назначенные на 24 октября 2018 года, были отложены из-за неявки официальных представителей Бурунди. Организатором встречи является Восточно-Африканское Сообщество, а целью — достижение национального примирения и прекращение конфликта, начавшегося в 2015 году. Согласно информации кенийской газете «The East African», главный посредник на переговорах, бывший президент Танзании Бенджамин Мкапа был вынужден перенести начало переговоров сначала на 25 октября 2018 года, чтобы представители правительства смогли присутствовать на них, несмотря на присутствие ключевых игроков, в том числе и некоторых оппозиционеров.

Однако Проспер Нтахорвамие, официальный представитель правительства Бурунди, заявил, что для участия правительства страны в переговорах необходимо выполнение ряда условий, в частности предоставления списка участников переговоров и гарантий, что на переговорах будет обсуждаться только «дорожная карта» к президентским выборам 2020 года. Также он заявил, что правительство Бурунди выступает против участия в переговорах лиц, подозреваемых в организации переворота в 2015 году.

Этот раунд переговоров должен стать последним в серии переговоров по урегулированию кризиса в Бурунди, начавшегося в 2015 году. На этом раунде переговоров предполагалось выработать «дорожную карту» для подготовки к президентским выборам, которые будут проведены в 2020 году в Бурунди.