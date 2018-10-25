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Президент Руанды призвал к созданию Африканской зоны свободной торговли

Политика

Президент Руанды Поль Кагаме призвал депутатов Панафриканского парламента ускорить процесс ратификации соглашения о создании Африканской зоны свободной торговли

Найроби, 25 октября 2018, 18:52 — REGNUM  Президент Руанды Поль Кагаме в своем выступлении на первом заседании пятой сессии Панафриканского парламента призвал депутатов парламента ускорить ратификацию соглашения о создании Африканской зоны свободной торговли, заключенного весной 2018 года. В своем обращении к парламентариям президент Руанды, также занимающий пост председателя Африканского союза, обратил внимание на статус депутатов и призвал их как рассказывать о преимуществах интеграции в своих странах, так и вырабатывать наднациональное законодательство.

По информации кенийской газеты The East African, господин Кагаме заявил, что Африканская зона свободной торговли будет способствовать ускорению темпов экономического роста и росту благосостояния африканцев. Именно поэтому, заявил Кагаме, необходимо не мешкать и нужно убедить представителей национальных элит и граждан стран в выгодах этого соглашения.

Также он призвал африканские страны к сотрудничеству поскольку только сотрудничество позволит занять Африке достойное место в меняющемся мире.

Африканская зона свободной торговли является одним из крупнейших торговых блоков в мире: ожидаемые выгоды после вступления соглашения в силу составят 16 млрд долларов благодаря устранению тарифных барьеров и ограничений на передвижение людей и товаров по континенту. 48 стран Африки уже присоединились к данному соглашению, однако Нигерия, крупнейшая экономика континента, так и не подписала соглашение.

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Зарубежная хроника
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