Премьера Швеции призывают свернуть экспорт оружия в Саудовскую Аравию

Стокгольм, , 18:05 — REGNUM Лидер шведской левой партии Юнас Шёстедт заявил, что в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги премьер-министру страны Стефану Лёвену стоит «проявить твёрдость» относительно Саудовской Аравии и свернуть весь экспорт оружия в королевство, а также оказать давление на страны Европейского союза, которые ещё продолжают поставки.

Как сообщает шведское телевизионное агентство SvT, Шёстедт привёл в пример канцлера Германии Ангелу Меркель, которая уже приняла соответствующие меры в отношении правительства Саудовской Аравии. Лидер Партии левых также упомянул войну в Йемене, которую на данный момент ведёт Саудовская Аравия, и отметил, что этот «ужасающий конфликт» также должен стать поводом для введения санкций. Сам Стефан Лёвен тем временем заявляет, что хочет дождаться результатов независимого расследования, прежде чем занять какую-либо определённую позицию относительно убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги.