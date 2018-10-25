Четверг, 25 Октября 2018 года
18:46:49 МСК

Премьера Швеции призывают свернуть экспорт оружия в Саудовскую Аравию

Политика

Лидер шведской Партии Левых Юнас Шёстедт призвал премьер-министра страны Стефана Лёвена «проявить твёрдость» и прекратить экспорт оружия в Саудовскую Аравию

Стокгольм, 25 октября 2018, 18:05 — REGNUM  Лидер шведской левой партии Юнас Шёстедт заявил, что в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги премьер-министру страны Стефану Лёвену стоит «проявить твёрдость» относительно Саудовской Аравии и свернуть весь экспорт оружия в королевство, а также оказать давление на страны Европейского союза, которые ещё продолжают поставки.

Как сообщает шведское телевизионное агентство SvT, Шёстедт привёл в пример канцлера Германии Ангелу Меркель, которая уже приняла соответствующие меры в отношении правительства Саудовской Аравии. Лидер Партии левых также упомянул войну в Йемене, которую на данный момент ведёт Саудовская Аравия, и отметил, что этот «ужасающий конфликт» также должен стать поводом для введения санкций. Сам Стефан Лёвен тем временем заявляет, что хочет дождаться результатов независимого расследования, прежде чем занять какую-либо определённую позицию относительно убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить