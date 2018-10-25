Хашогги убили преднамеренно — генпрокурор Саудовской Аравии

Эр-Рияд, , 14:24 — REGNUM Убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги было преднамеренным, заявил генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб. Об этом сообщает 25 октября телеканал Al Arabiya.

По сведениям телеканала, Генеральная прокуратура королевства в настоящее время проводит следствие в отношении лиц, которых подозревают в причастности к убийству Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль Сауд пообещал предать суду и наказать убийц журналиста Джамаля Хашогги.

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