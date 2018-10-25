Индонезия надеется на сохранение договора РСМД между Россией и США

Джакарта, , 14:32 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии надеется, что соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) между Россией и США будет сохранено, сообщает Sindonews.

«Конечно, все мы стремимся противостоять распространению ядерного оружия, мы надеемся, что ядерные страны предпримут шаги не только для нераспространения ядерного оружия, но и для поддержания мира в регионе», — заявил представитель МИД Индонезии Арманната Насир 25 октября 2018 года.

Напомним, соглашение находится под угрозой из-за намерений США выйти с договора. В середине октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из соглашения «из-за России». Позже президент сообщил, что в договор должен быть включен Китай.