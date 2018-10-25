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Правительство Бангладеш выделит $59 млн на мемориал Отцу Нации Рахману

Политика

Премьер-министр подписала план государственной поддержки мемориального центра, посвященного Отцу Нации и основателю независимой Бангладеш – Муджибуру Рахману

Дакка, 25 октября 2018, 20:06 — REGNUM  Премьер-министр Бангладеш Хасина Вазед выделит на развитие и модернизацию мемориального центра, посвященного основателю Бангладеш — Муджибуру Рахману, 59 миллионов долларов. По информации бангладешского новостного издания «Калер контхо», премьер-министр рассчитывает с помощью государственного субсидирования повысить туристическую привлекательность мемориального центра, что в свою очередь может повлечь за собой увеличение потока туристов в город Муджибнагар, где и располагается музей. Эти слова Хасина Вазед произнесла 24 октября в парламенте Бангладеш на встрече с депутатами парламента.

По замыслу правительства весь этот город должен превратиться в новую достопримечательность Бангладеш. Он будет по замыслу правительства привлекать туристов как «место исторической памяти об освободительной борьбе Бангладеш». Город Муджибнагар известен тем, что 17 апреля 1971 г. здесь впервые была прочитана декларация о независимости Бангладеш.

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Зарубежная хроника
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