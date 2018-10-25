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Во всех округах Бангладеш построят центры технического образования

Политика

Правительство Бангладеш планирует создать в каждом округе страны по одному центру технического образования, чтобы повысить техническую грамотность населения

Дакка, 25 октября 2018, 16:59 — REGNUM  Правительство Бангладеш намерено повысить техническую грамотность населения путём создания в каждом округе страны центров технического образования. По информации бангладешского новостного издания «Калер контхо», заявление об этом сделал член правительства Бангладеш от правящей партии страны («Авами Лиг»), министр по вопросам миграции и международных организаций — Назрул Ислам.

По словам министра, число центров уже достигло 70 (еще совсем недавно их было всего 38). В период с 2014 по 2018 г. техническое образование получили 519 863 человека.

Также министр заявил, что зарплата «технически грамотных бангладешцев, работающих за рубежом, в разы выше, чем зарплата неграмотных». В этой связи, подчеркнул министр, необходимо продолжать повышение технической грамотности граждан Бангладеш, работающих за рубежом, так как от этого напрямую зависит объём денежных поступлений в экономику страны. Граждане Бангладеш работают в 165 странах мира, причем большинство в Саудовской Аравии.

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Зарубежная хроника
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