Во всех округах Бангладеш построят центры технического образования

Дакка, , 16:59 — REGNUM Правительство Бангладеш намерено повысить техническую грамотность населения путём создания в каждом округе страны центров технического образования. По информации бангладешского новостного издания «Калер контхо», заявление об этом сделал член правительства Бангладеш от правящей партии страны («Авами Лиг»), министр по вопросам миграции и международных организаций — Назрул Ислам.

По словам министра, число центров уже достигло 70 (еще совсем недавно их было всего 38). В период с 2014 по 2018 г. техническое образование получили 519 863 человека.

Также министр заявил, что зарплата «технически грамотных бангладешцев, работающих за рубежом, в разы выше, чем зарплата неграмотных». В этой связи, подчеркнул министр, необходимо продолжать повышение технической грамотности граждан Бангладеш, работающих за рубежом, так как от этого напрямую зависит объём денежных поступлений в экономику страны. Граждане Бангладеш работают в 165 странах мира, причем большинство в Саудовской Аравии.