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Саудовская Аравия намерена инвестировать в новые проекты в Бангладеш

Политика

Премьер-министр Бангладеш Хасина Вазед недавно вернулась домой по окончании ее официального визита в Саудовскую Аравию

Дакка, 25 октября 2018, 19:28 — REGNUM  По возвращении домой после визита в Саудовскую Аравию премьер-министр Бангладеш Хасина Вазед заявила, что визит был плодотворным, потому как Эр-Рияд планирует увеличить объёмы и количество направлений инвестиций в бангладешскую экономику. По информации бангладешского новостного агенства «Калер контхо», премьер-министр провела пресс-конференцию, на которой рассказала об итогах визита в арабскую страну. Хасина Вазед выразила надежду на то, что ее визит послужил укреплению отношений между двумя странами, а также отметила, что она «упорно отстаивала интересы Бангладеш во время переговоров с арабскими партнерами».

По имеющейся у журналистов информации, во время визита премьер-министра Бангладеш в Саудовскую Аравию между двумя странами были подписаны пять меморандумов о взаимопонимании. В частности, страны договорились о строительстве Саудовской Аравией завода по производству удобрений в Бангладеш, инвестировании в совместные энергетические проекты, а также о создании в Бангладеш свободной экономической зоны.

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Зарубежная хроника
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