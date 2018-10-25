Задержанного вице-мэра Сочи не могут доставить в суд из-за наводнения

Сочи, Краснодарский край, , 14:11 — REGNUM Вице-мэра Сочи Краснодарского края Ивана Бомбергера, задержанного 24 октября, не смогли доставить 25 октября в суд Краснодара для определения меры пресечения. Причиной стала непогода: транспортное сообщение между городами на данный момент нарушено.

Как сообщили «Кубанские новости», Бомбергера должны были доставить в суд в Краснодар сегодня. Однако и железнодорожное, и автомобильное сообщение между городами нарушено.

Как сообщало ИА REGNUM, Бомбергер, а также главный архитектор города и директор МУП «Водоканал» были задержаны 24 октября. Вице-мэр подозревается в незаконной выдаче разрешения на строительства жилого комплекса.

24−25 октября на Краснодарский край обрушилась непогода — прошли сильные ливни, эвакуированы сотни человек, два человека погибли, одна женщина числится пропавшей без вести.